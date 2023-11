I grandi Liguri nel mondo. All’etoile Rachele Buriassi il premio LericiPea 2023

Una stella di prima grandezza nel firmamento della danza, la sarzanese Rachele Buriassi che riceverà martedì il Premio internazionale LericiPea ‘Liguri nel Mondo’ 2023. Prima ballerina a ’Les Grands Ballets Canadiens’ di Montreal, di madre italiana e padre argentino, Buriassi inizia lezioni di danza all’età di 4 anni, poi un percorso di altissimo livello che l’ha portata, già nel 2015, ad essere chiamata al Boston Ballet a ballare per un quadriennio da prima solista.

"Rachele Buriassi, dotata di un indiscusso e precoce talento – si legge nella motivazione del premio – è divenuta una stella di prima grandezza nel firmamento della danza, comprendendo e testimoniando nella sua lunga carriera internazionale, la necessità di una grande passione, alimentata quotidianamente da tenacia e duro lavoro. L’alto livello tecnico che da sempre la contraddistingue, non è mai disgiunto dalla testa, dall’anima e dal cuore, che Rachele mette in ognuna delle sue esecuzioni, rendendole impeccabili e una vera esperienza emozionale". Nell’appuntamento che si svolgerà dopodomani nel Teatro della Gioventù di Genova, dopo i saluti istituzionali di Claudio Orazi, sovrintendente della Fondazione Teatro Carlo Felice, Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, Mario Menini, presidente dell’associazione Liguri nel mondo, Maria Luisa Gallinotti, dirigente di Regione Liguria e i due sindaci Leonardo Paoletti e Cristina Ponzanelli, rispettivamente di Lerici e di Sarzana, Rachele Buriassi si esibirà in ‘Habanera’ dalla Carmen di Bizet, cui seguirà, poco prima della premiazione, ‘Bolero’, coreografato appositamente per lei da Ermanno Sbezzo. Dopo l’intervento di Ivan Cavalleri, direttore del Grands Ballet Canadiens, la premiata sarà a dialogo con la giornalista, critica e storica della danza, Francesca Camponero. Introduce e coordina il pomeriggio, Lucilla Del Santo, project manager del Premio e responsabile della sezione Liguri nel Mondo. "Il Premio LericiPea Liguri nel Mondo, da quasi 30 anni celebra quei liguri che si sono distinti professionalmente, artisticamente e umanamente nel mondo – racconta l’assessore regionale Alessio Piana – . È il caso di Rachele Buriassi, étoile che, fin da giovanissima, ha vissuto gran parte della sua vita professionale fuori dall’Italia e dalla Liguria per diventare un’artista di livello internazionale. Non dimenticando però i legami con la sua Liguria e per questo motivo, oltreché per la riconosciuta professionalità e il grande impegno sociale, è stata selezionata per ricevere questo importante riconoscimento. Complimenti a lei e a tutti i nostri concittadini che tengono alta la bandiera della Liguria nel mondo". Per partecipare all’evento, essendo limitato il numero dei posti a disposizione, si deve prenotare a [email protected] o a [email protected].

Marco Magi