I giocattoli di Credit Agricole per i bimbi di padre Dionisio

Grande sorpresa per i bambini della casa famiglia “Bimbi di padre Dionisio” del Sorriso Francescano, ai quali i volontari della Croce rossa della Spezia hanno consegnato i giocattoli donati dai dipendenti di Crédit Agricole Italia all’associazione di volontariato. “Giocattolo Sospeso” è infatti la raccolta solidale organizzata per il secondo anno da Crédit Agricole Italia, in collaborazione con i Comitati locali della Croce Rossa Italiana, a favore di bambine e bambini in situazione di difficoltà. L’iniziativa rappresenta un invito a donare che coinvolge tutti i dipendenti della banca, sensibilizzando ognuno sull’importanza che riveste un gesto di generosità.

La consegna dei regali alla Croce rossa spezzina è avvenuta nella sede della direzione della banca in corso Cavour, con la responsabile della direzione regionale Liguria di Crédit Agricole Italia Stefania Contestabile, la vicepresidente della Cri Antonella De Mastri e il consigliere Cri Gianluca Bucchioni. I volontari della Croce rossa la sera stessa, vestiti da Babbo Natale, hanno portato i regali alla casa famiglia del Sorriso Francescano.