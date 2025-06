I disagi del quartiere Trinità: "Vogliamo controlli e sicurezza"

Un quartiere che da troppo tempo convive non soltanto di notte ma anche in pieno giorno con presenze inquietanti, giri decisamente strani e incontri poco rassicuranti. La zona della Trinità, a pochi passi dal centro storico, ha più volte richiesto interventi per tentare di garantire almeno una maggior sicurezza ma la situazione non è cambita. Ecco allora che i residenti hanno convocato lo scorso pomeriggio un’assemblea per mettere insieme i punti da sottoporre nuovamente all’attenzione dell’amministrazione comunale e delle forze dell’ordine.

"E’ un quartiere con tante difficoltà – hanno spiegato gli abitanti – alle quali si uniscono furti e spaccio oltre alle incursioni notturne all’interno del vecchio oratorio del Carmine un tempo occupato dal Parco di Montemarcello Magra Vara". Gli abitanti dei palazzi che si affacciano sulla Variante Aurelia hanno evidenziato come il capetto da calcio intitolato a “Eumene Lodovici“ un tempo teatro di tornei estivi sempre molto partecipati sia diventato un punto di incontro e di spaccio.

"I clienti arrivano in macchina – hanno spiegato – e neppure hanno difficoltà nella sosta. E’ un giro continuo". I partecipanti all’assemblea dei residenti di via Aldo Mori, via Fani e viale della Pace hanno nuovamente inserito nell’elenco delle priorità gli interventi strutturali agli appartamenti, scale e ascensori e di pulizia delle aiuole e spazi verdi di competenza sia di Arte che del Comune di Sarzana.