I cortometraggi sul mare

Il Sea Film Festival 2024, il primo festival di cortometraggi dedicato al mare e organizzato alla Spezia, arriva oggi all’epilogo. Intanto, l’esperienza maturata negli anni passati ed il crescente entusiasmo, hanno spinto gli organizzatori a riunirsi nell’associazione ‘Mareggiamo’ che si propone di sostenere la crescita dell’iniziativa giunta alla terza edizione, inserendolo in un nuovo progetto più ampio con l’obiettivo di promuovere la salvaguardia dell’ambiente marino e la conoscenza del nostro territorio, anche realizzando spazi di incontro e confronto con professionisti ed altre realtà culturali e sociali del settore. Appuntamento quindi da stamattina a tutti gli appassionati del mare e del cinema, alla giornata di premiazione del Sea Film Festival alla Mediateca regionale ligure, che si aprirà con il riconoscimento alla categoria ‘School Project’, dedicata alle Scuola, che ha raccolto la partecipazione di numerosi istituti scolastici dello Spezzino, oltre che da tutta Italia e dall’estero. Poi, alle 18, spazio alla mostra fotografica degli autori spezzini Carlo Alberto Conti e Marcello Di Francesco con la partecipazione di ‘The Spezziner’ ad esporre le loro celebri copertine. Dopo l’aperitivo offerto da ‘Mareggiamo’ alle 19, dalle 21 il clou coi vincitori e l’assegnazione delle menzioni onorarie per il miglior filmato proveniente dal territorio spezzino e per il miglior filmato a tema sociale.

Ricordiamo che le precedenti edizioni del ‘Sea Film Festival’ (con patrocinio di Comune della Spezia, Autorità portuale della Spezia, Parco di Montemarcello - Magra - Vara, Parco delle Cinque Terre e il contributo di Confartigianato, Cna, Coop Liguria, Centro Commerciale La Fabbrica, Libreria Ricci, I Solitari Lab, Lions International La Spezia Ulivi, Cantine Lunae Bosoni, Euroguarco e Mr Molini)), nel 2022 e 2023, hanno visto la partecipazione di numerosi filmati provenienti da tutto il mondo e realizzati con tecniche cinematografiche diverse, che hanno rappresentato la visione e l’interpretazione del tema mare declinato nelle sottocategorie previste: ‘Maritime Professions’, ‘Sea Environment’ e ‘History and Literature’ (quest’ultima battezzata ‘Art and Culture’ da quest’anno). L’ingresso gratuito con prenotazione con messaggio Whatsapp al 348 3106469 (info www.seafilmfestival.it).

Marco Magi