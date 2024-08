‘I ciù bravi fanti dè Speza’ fa tappa al Parentucelli-Arzelà: ecco gli studenti premiati

Va avanti con gli alunni premiati dell’istituto Parentucelli-Arzelà di Sarzana la 10a edizione del concorso ‘I ciù bravi fanti dè Speza’ manifestazione riservata agli istituti superiori della provincia, i cui docenti di educazione motoria, in sinergia con i consigli di classe, scelgono 5 alunni tra i più meritevoli in campo sportivo e didattico. Il concorso è sponsorizzato dalla Monbat Italy, presieduta da Nanni Grazzini, che consegnerà agli alunni dei biglietti omaggio sulle tratte gestite dai battellieri della Navigazione Golfo dei Poeti. Per l’istituto Parentucelli che conta oltre 1.600 alunni ed è diretto dal dirigente Generoso Cardinale, i docenti di motoria Sara Conti, Francesca Lucii, Susanna Greco, Anica Borio, Alessandra Merli, Leonardo Cozzani, Jacopo Lambruschi, Vincenzo Riviezzo e Giosuè Arena hanno scelto i seguenti alunni (tutti con una media compresa tra gli 8/10 e i 9/10): Andrea Campani 1A Afm salto in alto (Atletica Sarzana), Matilde Frolla 2A liceo classico pallanuoto (in A2 con il Sori), Edoardo Tarallo 5M turistico boxe (Pugilistica Carrarese), Matilde Passalacqua 5M Turistico (Spezia calcio Femminile) e Davide Giorgini 1E scientifico nuoto (Club nautico Marina di Carrara).