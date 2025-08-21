I bravi fanti... dè Speza. Premiati tutti i ragazzi sportivi e anche studiosi delle classi superiori

Premiati gli ultimi studenti dell’11esima edizione del concorso scolastico a titoli ‘I ciù bravi fanti dè Speza’, la rassegna dei migliori alunni dei nostri istituti superiori di 2° grado, con delibera dei vari consigli di classe (e la supervisione dei docenti di educazione fisica), grazie alla Monbat Italy, azienda presieduta dallo spezzino Giovanni Grazzini.

Per quanto riguarda l’istituto tecnico commerciale Fossati Da Passano, presieduto dalla dirigente Paola Leonilde Ardau, con professori Monica Bellini, Maria Porcelluzzi, Alessandra Borio e Clara Di Re: Vittoria Oneto, 5G grafico, atletica (lancio del giavellotto, campionessa regionale), Leonardo Rubini, 5G grafico, Canottieri Velocior (canottaggio, campione italiano), Diego D’Imporzano, 5G grafico, arti marziali (campione italiano kick-jitsu), Matteo Tomaino, 2B, atletica (getto del peso, campione regionale) e Dimitri Venturini, 2B, atletica (getto del peso, campione regionale).

Ed ecco, invece, l’istituto Parentucelli-Arzelà di Sarzana presieduto dal dirigente Generoso Cardinale, con scelta dei professori Sara Conti, Leonardo Cozzani, Susanna Greco, Jacopo Lambruschi, Francesca Lucii, Alessandra Merli e Francesca Tendola: Junyi Zheng, 2D scientifico, atletica leggera (campione regionale), Christian Carbone, 2E scientifico, calcio (Spezia), Lucrezia Grieco 3L turistico, arti marziali (karate, campione interregionale), Marzia Ratti, 5C scientifico, pattinaggio velocità (campionessa regionale) e Thomas Bernardini, 5G scientifico, sci alpino (campione interregionale).

Passiamo poi al liceo scientifico Pacinotti, presieduto dalla dirigente Grazia Geranio, con capo dipartimento Paola Tesconi e i referenti del liceo sportivo Federica Pramaggiore e Alessandro Bonanni: Martina Guzzoni, basket (nazionale Under 19), Vittoria Facco, acquathlon (campionessa italiana), Francesco Colotto, vela, (nazionale classe Optimist), Adele Gasparri, ballo (campionessa italiana salsa e bachata), Elena Irbetti, atletica leggera (vicecampionessa italiana 800 metri) e Vittoria Cocchi, atletica (duathlon, campionessa italiana).

Infine, l’istituto alberghiero Casini, presieduto dalla dirigente Sara Cecchini, con professori Patrizia Matteini, Sara Borsetto e Carlotta Cenderello: Manuele Andreatta,1S, calcio (Sarzana), Lucia Pinna, 4D, canottaggio (borgata Venere Azzurra), Gaia Visconti, 4A, atletica leggera (lancio del martello), Raffaele Righetti, 5A, pugilato e Davide Datteri, 5B, kick boxing nazionale.

"La manifestazione che da anni sosteniamo – afferma l’ex presidente dello Spezia, Nanni Grazzini – gratifica gli alunni della nostra provincia che con impegno e sacrificio hanno raggiunto l’eccellenza non solo scolastica ma anche sportiva". Agli alunni prescelti sono stati consegnati biglietti omaggio su tratte gestite dai Battellieri del consorzio ‘Golfo dei Poeti’.

Marco Magi