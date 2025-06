Memorial Silvio Guani: un successo di sport e di educazione sociale

La Spezia, 16 giugno 2025 – Metti al centro dell’evento una educazione sportiva e sociale che arriva a tutto ed a tutti e ti trovi d’incanto dentro lo splendido complesso del campo Montagna a ricordare Silvio Guani nella 33ma edizione del Memorial organizzato dalla Pallavolo Don Bosco.

Un pomeriggio che grazie alla partecipazione del Comune della Spezia ed in primis dell’assessore allo Sport Alberto Giarelli e del sindaco Pier Luigi Peracchini (presenti l'assessore Giulio Guerri e il consigliere regionale Gianmarco Medusei), che ancora una volta hanno creduto ai valori del progetto della Pallavolo Don Bosco, ha visto sui vari campi da gioco formarsi una identità sportiva e sociale di rilievo. Ben 360 bimbe e bimbi di 7 discipline sportive hanno potuto godere di alcune ore in autentica libertà di movimento fuori da qualsiasi classifica di merito accompagnati dalla calorosa partecipazione di genitori e nonni.

La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con le associazioni Tandem che ha messo a disposizione uno stand con l’offerta gratuita di zucchero filato a tutti partecipanti, da Prospezia Ciassa Brin, Associazione Caterina, Obiettivo Spezia con la presenza del servizio fotografico del presidente Roberto Celi (compresa la nostra gallery) e Made in La Spezia.

Come da diversi anni hanno animato l’intera struttura i giovanissimi della Gosp, orchestra giovanile (con il maestro e referente Giovanni Franceschini), con l’iniziale inno d’Italia e un percorso itinerante tra i vari campi di gioco.

“Un ringraziamento particolare alla Regione Liguria – dichiara Giancarlo 'Giba' Guani, motore dell'appuntamento – che ha inserito l’evento nell’anno in cui la stessa regione è stata proclamata capitale europea dello sport, del Coni regionale e della Federazione Liguria Levante con la presenza del presidente Flavio Federici. Come in ogni occasione dell’evento la società organizzatrice ha voluto ricordare personaggi ed associazioni che hanno contribuito con valori educativi a promuovere lo sport.

Il memorial Silvio Guani è stato consegnato, opera della scultrice Tina di Firenze, ai familiari a ricordo di Claudio Oligeri per la sua dedizione a valori educativi e in particolare nell’ambito della pallavolo. Il trofeo Lucilla e Romano Guani è stato destinato al professor Claudio Galante autentico operatore nello sport e nel sociale a livello nazionale. Per ultimo a ricordo del generale Lorenzo Guani il trofeo è stato consegnato dalla moglie Annalisa all’Associazione Tandem che da anni opera nel sociale con grandi risultati di responsabilità educativa.

“Nel ringraziare la presenza del dj Alessandro, della Pubblica assistenza e della protezione civile di La Spezia – conclude Giba – queste le società che hanno partecipato con i loro atleti, tutti a titolo gratuito: Pallavolo Don Bosco, Atletica Spezia Duferco, Podenzana Tresana Volley, VDM Val di Magra Volley, Sdg Pallamano Spezia, Funakoshi Club, Neija scuola arti marziali cinesi, Basket Academy La Spezia, Arcola Basket, Thai boxe Tandem.