I 50 anni di Cristo Re. Selezionato il logo del “Capellini-Sauro”

Stilizzato ma potente nella sua semplicità e, soprattutto, ricco di significato, rappresenta l’abbraccio ideale tra il golfo della Spezia e la cattedrale di Cristo Re: quell’edificio è da sempre il simbolo dell’unità e concordia dello stesso territorio di cui fa parte. Il logo ideato e realizzato dalla classe 3C LS dell’istituto superiore ’Capellini-Sauro’ è stato premiato come il migliore nell’ambito di un concorso che, aperto a tutte le scuole spezzine (primarie e secondarie di primo e di secondo grado), è stato solo una delle tante iniziative pensate per preparare la comunità della diocesi della Spezia, Sarzana e Brugnato all’evento di sabato 3 maggio prossimo; data cioè in cui ricorre il 50° anniversario della cattedrale dedicata a Cristo Re.

"La festa di dedicazione di una chiesa e, in questo caso di una cattedrale – spiega monsignor Pier Carlo Medinelli – è uno degli eventi più importanti dal punto di vista liturgico, perché la cattedrale è il segno dell’unità, oltre a essere la chiesa del vescovo. A questa prima iniziativa c’è stata una partecipazione, devo dire, straordinaria: ben 150 sono stati gli elaborati che ci sono arrivati. Ma c’è una cosa che mi piace sottolineare, perché in essa ritroviamo la grande lezione di Papa Francesco: due di questi elaborati, sono stati realizzati da ragazzi del carcere e a uno di loro, in particolare, premeva tantissimo terminare il proprio perché, di lì a pochi giorni, sarebbe terminata la sua detenzione. Un’altra opera, ancora, è stata eseguita dalla sezione del carcere presso l’istituto alberghiero ’Casini’. Questo è stato un segno davvero commovente: dobbiamo ricordare infatti – conclude - che, proprio prima di morire, Papa Francesco ha voluto salutare i detenuti nel carcere di Regina Coeli dove ha aperto una Porta Santa; tutto questo ci deve far riflettere". Sabato 3 maggio partirà dalla cripta di Cristo Re la processione di ministranti, sacerdoti e vescovi che, saliti in cattedrale, alle 10.30, celebreranno la Santa Messa.

A presiedere la funzione, per la quale è prevista la partecipazione del cardinale Angelo Acerbi, sarà monsignor Marco Tasca, arcivescovo e metropolita di Genova; concelebreranno monsignor Luigi Ernesto Palletti, vescovo diocesano e i vescovi liguri. A precedere questo appuntamento, però, numerose altre iniziative: oggi alle 17.30 "nell’auditorium di TeleLiguriaSud – spiega Medinelli – sarà presentato il libro di Alfredo Milazzo (con i contributi di Egidio Banti, Diego Marchini, Michelangelo Moggia e Nicoletta Sorrentino) ’La cattedrale di Cristo Re: un progetto di comunità – Cinquant’anni dalla Dedicazione’. Il 30 aprile invece, alle 10.30, in cattedrale, sarà illustrata la mostra realizzata dagli studenti dell’istituto geometri ’Cardarelli’; mentre per il 2 maggio è stata organizzata dalla Pastorale Giovanile della nostra diocesi un’occasione di festa rivolta a tutti i giovani spezzini: all’apericena delle 19 seguirà l’incontro con don Luigi Maria Epicoco al quale i ragazzi potranno rivolgere domande sulla fede, la Chiesa e la vita.

Alma Martina Poggi