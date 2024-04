Hristov in dubbio per la sfida di Brescia. Già oltre 350 i biglietti acquistati dai tifosi

Dieci anni dopo l’ultimo successo aquilotto in terra bresciana firmato da Situm - nel precedente campionato di Serie B, furono Ferrari e Bellomo a violare il ‘Rigamonti’ -, i bianchi cercheranno disperatamente una nuova vittoria contro le Rondinelle. Un exploit esterno che manca da tre mesi, esattamente dal 27 gennaio scorso quando Verde & C. si imposero per 3 a 2 a Pisa. In altri tempi un pareggio a Brescia sarebbe stato preventivato come ottimo, ma la situazione attuale impone la ricerca dell’obiettivo massimale nel disperato tentativo di conseguire una salvezza diretta a dir poco complicata. Mister D’Angelo sta vagliando in questi giorni due opzioni tattiche: il tradizionale 3-4-2-1 ma anche e soprattutto il 4-3-3. Molto dipenderà anche dalle condizioni fisiche di alcuni giocatori, monitorati costantemente dallo staff medico perché non al meglio, in primis Hristov che sta svolgendo allenamenti personalizzati. Una situazione, quella del bulgaro, da monitorare in corso d’opera, anche se si ha fiducia nel recupero. Un po’ come per l’attaccante Moncini del Brescia, che sta svolgendo un lavoro differenziato, ma che Maran ha fiducia di poter presentare nell’undici titolare. Tra i lombardi, recuperato Fares, in dubbio Paghera, assenti Borrelli, Olzer e Andrenacci. Nelle fila bianche saranno assenti Cassata, Muhl, Crespi e Jureskin. Salgono, intanto, a tre i pullman allestiti dai tifosi per il match del ‘Rigamonti’: in aggiunta a quelli allestiti dal gruppo Bullone e dal gruppo Belini frizzanti, ne è stato predisposto, uno già pieno, dalla Curva Ferrovia. Oltre 350 i biglietti già acquistati dagli spezzini.

Sarà una partita speciale per Salvatore e Pio Esposito, entrambi nativi di Castellammare di Stabia, ma bresciani di adozione. Salvatore ha militato nelle giovanili del Brescia dal 2011 al 2014 e ha anche acquisito nel 2022, con il padre fratello Sebastiano, la società dilettantistica bresciana Voluntas Brescia. Prestigiosi ex del Brescia sono gli Aquilotti Ales Mateju, che ha militato nelle Rondinelle dal 2018 al 2022 (96 presenze e 1 gol), vincendo anche un campionato di Serie B e Filip Jagiello, 62 presenze e 9 gol dal 2020 al 2022, ultimamente meno incisivo con la maglia bianca rispetto alle prime partite. Nel Brescia vi è poi da quattro anni Luigi Micheli, che nello Spezia ha rivestito dal 2011 fino al 2016 l’incarico di direttore amministrativo, per poi essere arruolato ad dal 2016 fino al 2019.