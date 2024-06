Hockey Sarzana campione. Ai rossoneri la Coppa Fisr

Il primo trofeo è arrivato. La formazione under 23 dell’Hockey Sarzana ha conquistato la Coppa Fisr al termine delle quattro giornate disputate a Breganze. La formazione diretta dal tecnico Sergio Festa, prossimo allenatore della squadra di serie A1, era considerata una delle favorite alla conquista del titolo, poi la partenza di Joaquin Olmos per motivi familiari e l’infortunio di Claudio Bracali sembrava aver ridimensionato i piani. In pista invece i rossoneri sono partiti immediatamente forte debuttando con una cinquina rifilata al Bassano 54. Nella seconda gara è arrivato lo stop contro il Modena, che si è poi piazzata al terzo posto, con il punteggio di 3 a 1 e pareggi 1 a 1 contro Seregno e 4-4 con Rotellistica Camaiore. In semifinale successo contro l’Azzurra Novara con il punteggio di 4 a 0 dopo la prima frazione di gioco teminata senza reti.

Nella finale per il primo e secondo posto i rossoneri hanno superato ancora il Bassano 54 con il punteggio di 6 a 4 con tripletta di Tognacca e reti di Ponti, Baldocchi e Angeletti, conquistando così la prestigiosa medaglia d’oro nella Coppa Fisr under 23 . Da segnalare l’ottima prestazione del portiere Mattia Taiti in prestito dal Forte dei Marmi e la prossima stagione alla Rotellistica Camaiore. La rosa a disposizione del tecnico Festa era composta da: Taiti, Pettenuzzo, Vanello, Angeletti, Baldocchi, Pistelli, Ponti, Tognacca, Lavagetti.