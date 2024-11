Hockey Sarzana, adesso su la testa!. Rossoneri in casa contro il Grosseto

Non è un momento facile. Per la società e i tifosi abituati negli ultimi anni a contrastare le grandi del campionato di serie A1 suona strano vedere l’Hockey Sarzana scivolare nelle zone di bassa classifica. Ma è proprio adesso che il sostegno dovrà essere raddoppiato e lo spirito “sarzanese“ dovra emergere soprattutto su quella pista che da sempre rappresenta un pericolo per gli avversari. Stasera al “PalaTori“ arriva il Grosseto, una squadra insidiosa, che nelle prime sei giornate ha ottenuto quattro pareggi contro Giovinazzo, Bassano, Montebello e Monza trovando la grande vittoria con i rivali del Follonica per 4-3 mentrenell’ultima giornata ha incassato la prima sconfitta stagionale contro il CGC Viareggio. Hockey Sarzana sseto questo mercoledì. "È una partita da vincere a tutti i costi – carica il gruppo il tecnico Sergio – serve una prova fatta veramente con il cuore. Dobbiamo cercare di più le soluzioni offensive senza però perdere l’equilibrio. Ma comunque in casa dobbiamo cambiare marcia assolutamente. Come ho detto ai ragazzi, a parte Valdagno, dove abbiamo perso la concentrazione per dieci minuti, e la partita ci è scivolata via, per il resto abbiamo sempre fatto grandi prestazioni e dobbiamo aggrapparci a questo". Si gioca alle 20.45 arbitrano: Ulderico Barbarisi e Carlo Iuorio di Salerno. Ausiliario: Matteo Righetti di Sarzana.