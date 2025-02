Hashish in auto. Due giovani in manette

Li hanno sorpresi in via Pontegrande, mentre stavano fumando all’interno di una macchina. Un normale controllo è finito però con l’arresto quando sul sedile posteriore dell’auto, all’interno di una busta di carta, sono spuntati undici panetti di hashish del peso complessivo di 1,1 chilogrammi. Per questo motivo, due giovani spezzini di 25 e 21 anni, incensurati, sono stati arrestati dai carabinieri del Norm della compagnia della Spezia. Ieri la direttissima davanti al giudice Mario De Bellis, con i giovani (difesi d’ufficio dagli avvocati Deborah Cianfanelli e Raffaella Cucchi) che sono stati rimessi in libertà: per il solo 21enne – che si è preso la colpa dei fatti, adducendo l’uso personale della sostanza – è scattato l’obbligo di firma.