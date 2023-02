Gyasi ha ringraziato ostetricia

Emmanuel Gyasi e la sua compagna Carolina, raggianti per la nascita del loro piccolo Edoardo, hanno ringraziato, attraverso La Nazione, "tutto il team del reparto di ostetricia e neonatologia dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia". "Il nostro grazie – affermano – va ad ogni singola persona di questo splendido reparto per la loro professionalità, gentilezza e disponibilità. Non avremmo potuto scegliere e desiderare di meglio".

"Un grazie speciale – aggiunge Carolina - va alle ostetriche delle ‘ragazze angelo’ che mi hanno assistita h24 e alle infermiere del nido che sono state la mia salvezza nei momenti in cui le forze mancavano. Poi c’è Teresa l’ostetrica che mi ha fatto partorire, una donna fantastica diventata come un’amica e la mia ginecologa Angeloni che in questi nove mesi c’è sempre stata, una persona veramente speciale, disponibile e dolce".

Fabio Bernardini