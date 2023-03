Guardie ambientali a tutela del territorio. "Più decoro e sicurezza"

Ingaggiate a Lerici sette Guardie ambientali volontarie con qualifica di polizia amministrativa col compito di proteggere e conservare l’habitat naturale. La convenzione stipulata tra l’amministrazione comunale lericina e l’associazione Enrico Calzolari Pro Monte Caprione presieduta da Attilio Bencaster è partita col piede giusto. Il territorio collinare e in genere tutto l’ambiente d’ora in poi saranno in buone mani. Il sindaco Leonardo Paoletti è soddisfatto per il raggiungimento di tale traguardo in chiave turistico ambientale. "Le guardie, avranno il compito di controllo e verifica della corretta applicazione dei regolamenti e delle norme del Parco Montemarcello Magra e del Comune in materia ambientale. Uno strumento in più per salvaguardare il territorio".

Euro Sassarini