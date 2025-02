"Guardiamo avanti senza pensare agli scenari"

Si sono parlati a lungo e salutati cordialmente in attesa di nuove notizie. Il commissario straordinario dell’Adsp Federica Montaresi ha illustrato, insieme ai tecnici dell’ente, al vice ministro Edoardo Rixi i principali progetti di sviluppo dei due scali di Spezia e di Marina di Carrara.

"Abbiamo illustrato nei dettagli – ha spiegato Montaresi – il lavoro che indipendentemente dalle future decisioni stiamo portando avanti. Il viceministro ha riconosciuto la grande potenzialità del nostro sistema portuale. Infatti i numerosi progetti strategici sono in fase di completamento, alcuni sono già avviati altri da avviare, per un totale di oltre 335 milioni di euro. Si passa dal cold–ironing, alla bonifica e manutenzione straordinaria dei fondali, dai progetti di ambientalizzazione delle aree tra porto e città ai progetti per il potenziamento degli impianti ferroviari, agli interventi sulla digitalizzazione per l’evoluzione del Port Community System".

Sensazioni sull’importante e ormai prossima decisione?

"Sono a disposizione, con la mia competenza, professionalità e esperienza. I lavori stanno andando avanti indipendentemente dagli scenari. L’insieme dei progetti e dei lavori in corso valorizzeranno ulteriormente il ruolo strategico di questo Sistema Portuale. Rappresentano uno dei nostri motivi di orgoglio per la maturità raggiunta da questo ente e dalla sua struttura, dal punto di vista non solo progettuale ma anche amministrativo".

Massimo Merluzzi