Grave cinquantenne spezzino. Ferito nello scontro con un Suv. E’ ricoverato al San Martino

Un cinquantenne spezzino è stato trasportato in condizioni piuttosto critiche all’ospedale San Martino di Genova, dopo lo scontro avvenuto nel primo pomeriggio di ieri sulla Litoranea poco prima della galleria di Biassa sulla strada verso Riomaggiore. L’uomo, classe 1971, alla guida della sua Panda ha avuto la peggio nella violenta botta contro un Suv con a bordo un uomo di 57 anni e una donna di 56. Entrambi hanno riportato un trauma toracico e sono stati portati per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea. Decisamente più serie le condizioni dello spezzino che è rimasto intrappolato nell’autovettura. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Spezia per liberarlo dalle lamiere e consentire al medico del 118 di intervenire insieme ai militi della Croce Rossa di Riccò e delle Grazie intervenuti in soccorso . Nel frattempo è stato richiesto anche l’arrivo di Drago, l’elicottero dei vigili del fuoco, che è atterrato sulla Litoranea già chiusa al transito dai carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale. Sono stati momenti di grande apprensione sino a quando il ferito è stato stabilizzato e caricato a bordo. Lamentava un trauma facciale e politraumi, in particolare allo sterno e alle gambe. E’ ricoverato all’ospedale del capoluogo genovese. Più lievi le ferite riportate dalla coppia di tursiti a bordo dell’altra autovettura coinvolta nell’incidente. Il traffico è rimasto bloccato per un paio d’ore per consentire le operazioni di soccorso che hanno reso necessario l’impiego di diversi mezzi.

Massimo Merluzzi