"Gratta e Vinci da 5 euro a La Spezia: 10mila Euro di Colpo di Fortuna"

Baciato dalla fortuna: con un gratta e vinci da 5 euro, ne ha ottenuti 10mila. È successo alla Tabaccheria di via Fiume 104. Nella rivendita 24 gestita da Luca Mineo (poco dopo il ponte della Scorza in direzione della Chiappa) un cliente ha acquistato, come consuetudine, soltanto quel gratta e vinci de ‘Il Miliardario’ (con vincita massima di 500mila euro). "Posso solo dire che si tratta di un cliente abituale" dichiara Mineo. Nell’esercizio della Scorza, nei mesi scorsi, altre due vincite. "Ma al SuperEnalotto, realizzando un 5 e sfiorando il 6. È accaduto il 3 gennaio dell’anno passato e si sono aggiudicati ben 43mila euro, mentre poi erano stati vinti, successivamente, anche al gioco ‘10 e lotto’, estrazione a video ogni cinque minuti, 6mila euro"