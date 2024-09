Golfo dei Poeti Cup. Lo spettacolo della vela

Tutto pronto per la seconda edizione della ’Golfo dei Poeti Cup’, la manifestazione velica organizzata dal Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia da sabato 21 a domenica 29 settembre. L’inaugurazione avverrà alle 10.30 con il taglio del nastro nel villaggio dell’evento allestito a Calata Paita. Cuore della manifestazione saranno, come di consueto, le attesissime regate. Sabato 21 settembre la ’Fiorillo Young’ riservata ai giovanissimi della classe Optimist, che gareggeranno in fregio alla passeggiata Morin. Domenica 22 settembre sarà la volta del 54esimo Trofeo Michele Fiorillo. Nella serata di venerdì 27 settembre, sempre a fronte della passeggiata Morin, si esibiranno gli agili scafi della classe Meteor. Sabato 28 settembre si entrerà nel vivo con il Trofeo Marina Nord, riservato alle imbarcazioni stazzate. Domenica 29 settembre si svolgerà infine, la Regata ’Golfo dei Poeti Cup’ che mira a coinvolgere il maggior numero possibile di imbarcazioni a vela presenti nel golfo.

"Nel Golfo – ha ricordato Giorgio Balestrero, presidente del Comitato dei Circoli Velici – si è realizzato nel 1878 il felice incontro tra Marina militare, enti locali e sport della vela, in occasione della prima regata svolta in Italia. Forte di questa tradizione il comitato ripropone un evento di largo respiro, che avvicini alla regata un significativo numero di quei velisti che stazionano nelle nostre acque". "La Marina militare – sottolinea l’ammiraglio di Divisione, Flavio Biaggi – è lieta di lanciare quest’anno la prima edizione del Trofeo Marina Nord, un evento che segna un’importante tappa per tutti gli appassionati di vela e consente allo stesso tempo di rimarcare il forte e storico legame tra la Marina militare e La Spezia richiamando la tradizione e la storia marittima della città. Questo trofeo, inserito nell’ambito della Golfo dei Poeti Cup 2024, non ha solo una valenza sportiva, ma si inserisce in un contesto molto più ampio, valorizzando l’immagine del territorio e la sua economia legata al mare, all’interno della quale la Marina militare continua a svolgere un ruolo di primo piano".

Sostegno alla manifestazione anche dall’Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale, con il segretario generale Federica Montaresi che sottolinea come "l’ente ha voluto anche quest’anno sostenere questo evento che animerà la città e valorizzerà ancora di più il suo rapporto con il mare. Sarà un’ulteriore occasione per poter ammirare il nostro splendido Golfo durante una competizione velica così suggestiva". "Il mare, con il suo inarrivabile fascino e le sue molteplici attività, sportive e non, tornerà ad ergersi in questo scorcio d’estate protagonista assoluto: essere partecipi di tutto ciò sarà particolarmente bello" evidenzia il presidente di Assonautica La Spezia, Piergino Scardigli.