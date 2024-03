Gli Udue ospiti stasera allo Smood

Un tributo ad uno dei gruppi pop rock più amati di tutti i tempi: gli U2. Sul palco dello Smood di Ceparana, stasera, infatti, si celebrano Adam, Larry, Bono e The Edge. Ospiti gli Udue - U2 tribute, la più grande tribute experience ai mitici U2. "Il progetto Udue è qualcosa di più di una semplice cover band. Il nostro scopo principale – dichiara Roby Longoni, bassista del gruppo – è quello di condividere la passione per gli U2, che ci ha permesso negli anni di poter eseguire le nostre performance su tutti i palchi più importanti d’Italia e d’Europa finanche in Sud America e Russia. Il patrimonio di esperienza e conoscenza della musica degli U2 e gli sforzi fatti finora, ci hanno permesso di ricreare le atmosfere musicali e le sensazioni trasmesse da ogni loro brano". La cura dei dettagli sia dal punto di vista musicale che artistico è cioè che da sempre contraddistingue lo stile Udue. Il concerto inizia alle 22, dalle 20.30 la cena. Info al 328 7671213.