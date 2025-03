Gli studenti dell’Isa2 monitorano la costa

La spiaggia della Venere Azzurra è stata protagonista del primo appuntamento annuale con i BioBlitz di monitoraggio costiero promossi dal programma di ricerca e Citizen Science del progetto Percorsi nel Blu-EU Blue School dell’ISA 2 della SpeziaPorto Venere, istituto membro della Rete europea delle Blue schools coordinata dalla Commissione europea e promossa dalla Commissione oceanografica intergovernativa dell’Unesco. L’iniziativa di monitoraggio della spiaggia della Venere Azzurra ha visto protagonisti 50 studenti-scienziati della scuola secondaria ’2 Giugno’ e del Liceo Mazzini.

Durante l’attività scientifica, gli studenti hanno collaborato attivamente nella registrazione quantitativa degli organismi marini spiaggiati, contribuendo così alla missione del progetto nella raccolta dei dati a lungo termine, per la comprensione della biodiversità marina costiera. Oltre all’indagine scientifica, è stata effettuata anche la pulizia della spiaggia dai rifiuti di plastica accumulati durante l’ultima mareggiata. L’impegno degli studenti ha portato alla raccolta di circa 15 chili di plastica e polistirolo, risultato che dimostra quanto possa essere efficace l’impegno collettivo per la protezione delle nostre spiagge.

Questa iniziativa scientifica non solo ha permesso agli studenti di apprendere in modo pratico e diretto, ma ha anche rafforzato la consapevolezza degli effetti del loro impegno nella promozione di azioni per la tutela dell’ambiente marino e costiero. Questo aspetto è ritenuto fondamentale nella mission del progetto per poter promuovere una cultura di responsabilità ecologica.