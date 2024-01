Gli State of Mind da Bacchus stasera dalle 21

Le precedenti esperienze sono state un successo e quindi perché non ripetere? E quindi procede il percorso da Bacchus, storico locale spezzino della musica live, degli State of Mind. La house band formata da Lorenzo Cimino alla tromba, Giacomo Ciardi al piano e Leonardo Bocchia al contrabbasso sarà protagonista stasera, a partire dalle 21. I brani proposti quasi tutti originali con spinte elettroniche di nuova generazione e con una libertà di crossoverare i generi più disparati. Un repertorio di grande appeal, sonorità eccitanti che sanno catturare i sensi e rapire l’anima, ritmi carichi di funk: questo trio tutto sprugolino pesca a piene mani nel repertorio afroamericano, servendolo con una saporita aggiunta di swing e rinvigorendolo con iniezioni di hard bop, in un sapiente equilibrio tra tradizione e innovazione, conducendo così gli ascoltatori in un viaggio pieno di scoperte e di emozioni. Informazioni e prenotazioni al 339 4909117.

m.m.