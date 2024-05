Gli scrittori del Bancarellino ospiti de ‘I Libri, la Città, il Mondo”

Un appuntamento interamente dedicato allo storico Premio Bancarellino e alla presentazione dei libri di alcuni tra gli scrittori finalisti dell’edizione 2024, per la nuova tappa della rassegna letteraria ‘I Libri, la Città, il Mondo. Conversazioni d’Autore in Fondazione Carispezia’, in programma oggi, alle 18. L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti, con apertura delle sale di via Chiodo 36 alle 17.30. Il Premio Bancarellino, istituito per la prima volta nel 1957, è un premio letterario dedicato ai libri di narrativa per ragazzi, organizzato dalla Fondazione Città del Libro di Pontremoli, dall’Unione librai pontremolesi e dall’Unione librai delle bancarelle. All’incontro saranno presenti Ariela Rizzi con il libro ‘Hikikomori’ (scritto con Fabrizio Silei) e Roberto Morgese con ‘Non la sfiorare!’, pubblicati lo scorso anno, nominati tra i cinque finalisti. I loro titoli sono stati scelti da oltre 10.000 studenti di 140 scuole secondarie di primo grado di tutta Italia, che hanno partecipato alla selezione attraverso l’iniziativa didattica ‘Progetto Lettura"’.

L’incontro sarà presentato da Giuditta Bertoli, vicepresidente della Fondazione Città del Libro. Il libro di narrativa illustrato ‘Hikikomori’ di Ariela Rizzi, autrice di racconti per ragazzi che spaziano tra differenti generi, nasce dal sodalizio creativo con lo scrittore Fabrizio Silei: un libro profondo che parla direttamente al cuore delle giovani generazioni, perfetto per i lettori in cerca di una storia sull’amore che sconfigge ogni sofferenza, un viaggio fino ai piedi del monte Fuji per scoprire la verità, morire o tornare a vivere. ‘Non la sfiorare!’ è l’ultimo lavoro di Roberto Morgese, insegnante, formatore e autore da anni di libri per bambini e ragazzi. Come può Giorgio, ragazzo molto sicuro di sé, imparare il rispetto per le sue coetanee? Se poi quella per cui perde la testa è la figlia della sua prof, tutto si complica.

Un romanzo-denuncia contro la violenza di genere, una storia per mettersi nei panni dei giovani nella loro fase adolescenziale. La rassegna ‘I Libri, la Città, il Mondo. Conversazioni d’Autore in Fondazione Carispezia’, a cura di Benedetta Marietti, proseguirà fino al 30 maggio con altri tre appuntamenti in programma con protagoniste le celebri scrittrici Sandra Petrignani (16 maggio), Pegah Moshir Pour (23 maggio) e Viola Ardone (30 maggio), che presenteranno i loro romanzi più recenti davanti a un pubblico di lettori e appassionati. In tutti gli incontri sarà presente un bookshop curato dalle librerie cittadine Contrappunto, Liberi Tutti, Mondadori e Ricci. Informazioni e dettagli sul programma completo su www.fondazionecarispezia.it.

Marco Magi