Gli scatti di Salvadori durante la pandemia. Mercoledì una proiezione alla Mediateca

Un evento collaterale alla mostra che, attualmente, Federigo Salvadori espone al Camec, intitolato ‘Covid 19-100 La Spezia. Fotografie aprile - maggio 2020’, a cura di Eleonora Acerbi e Cristiana Maucci visitabile fino al 14 gennaio. È in programma mercoledì, alle 18, alla Mediateca regionale ligure, la proiezione di parte del lavoro del fotografo condotto durante i mesi del lockdown del 2020. Le immagini inedite che saranno mostrate nella struttura di via Firenze, sono un importante approfondimento in ambito fotografico, un reportage vero e proprio dalla grande rilevanza storica che è stato prodotto da Salvadori durante i mesi di aprile e maggio 2020, quando la nostra città, come tutta Italia, ha affrontato l’avanzare della pandemia attraverso l’isolamento delle persone. Con l’approvazione delle istituzioni, Salvadori ha esplorato La Spezia in quel drammatico momento storico, fissandolo e consegnandolo alla futura memoria con il solo ausilio della sua fotocamera e della sua sensibilità percettiva.