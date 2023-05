Gli incontri nelle scuole sull’educazione stradale

Gli agenti della polizia locale hanno incontrato gli studenti delle scuole d’infanzia e secondarie di primo e secondo grado della città, che per tutto l’anno scolastico hanno preso parte a percorsi di educazione stradale, prevenzione dell’incidentalità e di rispetto della legalità, promossi dalla prefettura nell’ambito del progetto ’Percorsi di Legalità’. Un’attività importante che contribuisce a formare i giovanissimi garantendo loro un primo approccio al codice della strada ed alle norme di civile convivenza. Per ogni ordine di scuola, anche in collaborazione con le dirigenze scolastiche, sono stati predisposti una serie di percorsi dedicati per promuovere la conoscenza delle regole, anche in relazione al decoro urbano e degli spazi pubblici. In quest’ottica, alcuni agenti della polizia locale hanno partecipato a diversi incontri alla scuola materna “Maria Ausiliatrice” in corso Nazionale, incontrando circa 50 bambini dai 3 ai 6 anni e spiegando loro le regole fondamentali del codice stradale, come l’importanza di camminare sul marciapiede, rispettare lo stop, usare sempre le strisce pedonali e indossare le cinture di sicurezza, con un occhio anche sul corretto conferimento dei rifiuti. Nel corso delle lezioni gli agenti hanno affrontato tematiche sulle regole per la sicurezza stradale con l’utilizzo di materiale didattico, strumentazioni in uso alla polizia locale, video e percorsi rivolti a studenti finalizzati all’apprendimento delle regole, anche per promuovere tra i cittadini del futuro comportamenti corretti e di far conoscere la figura dell’agente di polizia locale con tutti i suoi compiti. Se da un lato infatti è fondamentale concentrarsi sui controlli stradali e sulle buone pratiche di mobilità sostenibile, dall’altro risulta essenziale sensibilizzare i bambini - in quanto utenti della strada - alla sicurezza, alla prevenzione dei rischi e al corretto uso della strada. Dall’attività svolta in passato è emerso come il confronto con i bambini ha fatto sì che questi individuassero nella divisa e negli operatori della sicurezza un punto di riferimento e figura a cui ci si può rivolgere in caso di bisogno.

"La sicurezza stradale è uno dei principali obiettivi che, come amministrazione, siamo impegnati a portare avanti - sottolinea l’assessore alla sicurezza e alla polizia locale Giulio Guerri - È importante diffondere la cultura del rispetto delle regole del codice della strada a partire dai più piccoli, spiegando loro quali comportamenti adottare per evitare disattenzioni e contrastare azioni scorrette o pericolose da parte degli utenti della strada che possono comportare un rischio per la loro incolumità o per quella del prossimo. Con questo e con gli altri percorsi educativi che stiamo portando avanti, puntiamo a promuovere la prevenzione a tutti i livelli a partire proprio dai giovani".