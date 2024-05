Gli eventi del Lerici Pea

Nella sala Avorio del Salone internazionale del libro di Torino, il ‘Premio Internazionale LericiPea Golfo dei Poeti’ ha presentato ieri, per il suoi 70 anni di poesia, il programma degli eventi che accompagneranno questo suo magico 2024. Prima tappa il 7 giugno, alle 21, a Palazzo Ducale a Genova, con il Premio Edito, con finalisti Chandra Candiani, Stefano Dal Bianco e Massimo Morasso. Poi, dopo l’omaggio a Giovanni Giudici, in occasione del centenario della sua nascita, a cura del Comune della Spezia il 24 giugno, in piazza Saint Bon ("apporremo la famosa poesia che Giudici dedicò a questo luogo e che racconta un episodio della sua infanzia", spiega il sindaco Pierluigi Peracchini), la sera del 31 luglio il Premio ‘Paolo Bertolani’ che andrà a Marcello Marciani alla Serra di Lerici.

Si prosegue il 9 agosto con il Premio ‘Angloliguria’ a Julian Stannard con il contributo musicale di Franco Boggero e i Tiroatré al circolo Erix di Lerici, mentre lì vicino, al Castello San Giorgio, dall’8 settembre al 31 ottobre, si svilupperà la mostra ‘Lord Byron nel Golfo dei Poeti’, dopo la tavola rotonda su Byron con gli interventi di Massimo Bacigalupo, Francesco Rognoni, Vincenzo Patanè e Valentina Varinelli. "Grazie alla passione e alla dedizione dell’Associazione Premio LericiPea (che gestisce la kermesse dal 1997, ndr) – dichiara Andrea Corradino, presidente della Fondazione Carispezia – questa iniziativa ha contribuito nel tempo a promuovere il territorio spezzino e ad elevare voci poetiche italiane e straniere, portando così l’arte della poesia a un pubblico sempre più vasto e internazionale". Il 22 settembre, a Villa Marigola di San Terenzo, verrà assegnato il Premio ‘Alla carriera’ a Roberto Mussapi, con le letture di Byron di Mario Perrotta ad aprire, mentre Roberto Cacciapaglia eseguirà alcuni tra i suoi brani più significativi.

"Il Premio LericiPea è una realtà virtuosa – afferma Massimo Perotti, executive chairman di Sanlorenzo Yacht –, esempio di impegno concreto nella creazione di dialoghi fra il mondo industriale e quello letterario". Si chiude in una data tra ottobre e novembre, con il Premio ‘Liguri nel Mondo’, nel palazzo della Regione Liguria a Genova, che quest’anno riceverà Tomaso Poggio.

Marco Magi