Gli ’Evasi’ fanno incetta di premi. Il regista Tonelli trionfa a Pistoia

Un mese di premi in giro per l’Italia. Il gruppo teatrale castelnovese Compagnia degli Evasi è salito nuovamente all’attenzione nazionale grazie alla partecipazione vincente a diversi concorsi riservati ai gruppi non professionisti. Un viaggio che ha preso il via lo scorso ottobre ed è proseguito fino all’ultimo successo ottenuto a Pistoia. Alla diciasettesima edizione del concorso ’Fabrizio Rafanelli’ organizzato dall’associazione ’Zona Teatro Libero’ di Pistoia è stato premiato Simone Tonelli regista dello spettacolo ’Limone e caffè’ con la seguente motivazione: "Non ci sono forzature, c’è solo tanto coraggio e determinazione nel modo di condurre un testo riuscendo a portarlo sulle tavole di un palcoscenico senza perdere quel taglio cinematografico che esalta la scrittura, rendendola piacevole e godibile, proprio come un film". Oltre al regista sono andate in nomination Elena Mele come miglior attrice e Marco Balma come miglior attore non protagonista. In precedenza la Compagnia degli Evasi era stata premiata alla quinta edizione del ’Premio Lembo’ a Canosa di Puglia.

Marco Balma ha ricevuto il riconoscimento come miglior attore protagonista nella parte del Cavaliere di Ripafratta, in ’Locandiera, adattamento da lui diretto dal testo di Carlo Goldoni, con questa motivazione espressa dalla giuria tecnica: "Attore dalle doti sopraffine che ha reso stupefacenti tutte le fasi di transizione del personaggio interpretato". In nomination per il premio alla miglior attrice protagonista a Carolina Sani per il miglior caratterista Simone Tonelli. Alla undicesima edizione del Concorso nazionale di Teatro Comico Brillante di Mordano Bologna lo spettacolo ’Limone e caffè’ si è classificato secondo al premio riservato al miglior spettacolo e Marco Balma ha vinto il Premio come miglior attore caratterista. Si è svolta infine al Teatro Genovesi di Salerno la premiazione del quindicesimo Festival nazionale Teatro XS Città di Salerno, organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi. Il gruppo degli Evasi in scena con lo spettacolo ’Penelope, l’eredità delle donne’ di Marco Balma, diretto da Vanessa Leonini, si è aggiudicato i premi come miglior esibizione da parte della giuria tecnica e giuria giovani.

Ricordiamo che la compagnia teatrale degli Evasi è una compagnia non professionistica, di Castelnuovo Magra, fondata nel 2002 da un gruppo di attori, autori e registi provenienti da precedenti esperienze di teatro professionistico e non.