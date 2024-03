Gli anni ’70 all’Arci visti da Luporini

Testi e immagini racchiusi in due volumi e firmati da un collettivo di autori e curati da Paolo Luporini, per ripercorrere e rivivere un’epoca non più vicina, ma mai dimenticata: gli anni Settanta. Partendo dalle foto che hanno segnato questo decennio, un collettivo di penne narra le storie singole e collettive di un periodo storico tanto tragico quanto palpitante e pieno di istanze ed impegno. La coppia di libri sarà presentata questo pomeriggio alle 18.30 all’Arci Canaletto in via Bosco 2 alla Spezia; all’evento parteciperanno alcuni degli autori: Mario Celè Grassi, Sergio Olivieri, Gian Paolo Ragnoli, Laura Ruocco e Rudi Veo, che insieme ad altri hanno contribuito a ricostruire quell’epoca. Nelle loro parole, la sinistra rivoluzionaria alla Spezia in quegli anni, fra militanza politica, femminismo, controcultura, psicanalisi e musica. L’ingresso all’evento è riservato ai possessori di tessera Arci.