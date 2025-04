Gli allievi dei vigili del fuoco a ’lezione’ in via Antoniana

Il comando dei vigili del fuoco di Spezia ha ospitato per la prima volta la formazione degli Allievi del 100° Corso residenti in Liguria e di Cuneo. Il periodo formativo svolto nella sede di via Antoniana integra il percorso di 6 mesi, destinato alla preparazione dei vigili del Fuoco all’ingresso nel Corpo nazionale, svolto nelle scuole antincendio a Roma. Al Comando spezzino effettuati i moduli relativi ad attrezzature e formazione Usar che consiste nelle attività di ricerca e soccorso tecnico attraverso le operazioni di localizzazione e stabilizzazione medica delle vittime intrappolate a causa di un collasso strutturale di edifici, viadotti, reti ferroviarie, metropolitane e ponti autostradali. I 34 allievi hanno appreso le basi teoriche e le tecniche d’impiego di attrezzature come motoseghe, mototroncatrici, lance termiche, gruppi di sollevamento pneumatici ed estintori, esercitandosi in aree del comando dedicate alla formazione professionale. Nella settimana dedicata al modulo Usar sono state effettuate esercitazioni con geofono, attraversamenti del campo cunicoli con superamento di ostacoli, simulando aree interessata da crolli. L’esperienza formativa si è svolta con successo e con il superamento degli esami da parte di tutti gli Allievi, avviando così l’attività del Centro di formazione territoriale di Spezia che sarà inaugurata a breve.