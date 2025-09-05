Giro, sorpresa Austria. Friedl prima maglia verde

Nelle precedenti edizioni del Giro della Lunigiana nessun connazionale era mai riuscito a portare l’Austria sul gradino più alto del podio. La prima volta è arrivata grazie a Anatol Friedl che ha firmato il primo successo nella tappa per l’Austria nella storia della corsa. Il bicampione europeo di MTB ha attaccato in discesa dal Passo del Bocco insieme a Riccardo Del Cucina della Rappresentativa Lunigiana. La coppia è stata raggiunta nei pressi del centro di Chiavari dal belga Seff Van Kerckhove, protagonista dell’azione finale. Proprio il belga ha aperto lo sprint, ma negli ultimi metri è stato rimontato da Friedl, che ha conquistato vittoria e Maglia Verde. A 12” il gruppo dei migliori, regolato da Magagnotti, con la top 5 completata dal piemontese Scagliola.

Ordine di arrivo: 1) Anatol Friedl (Austria), che ha completato i 92.4 chilometri nel tempo di 2 ore 15’ 24” alla media di 40.950. 2) Seff Van Kerckhove (Belgio) a 4”; 3) Riccardo Del Cucina (Rappresentativa Lunigiana) a 6”. Classifica generale: 1) Anatol Friedl (Austria); 2) Seff Van Kerckhove (Belgio). 3) Riccardo Del Cucina (Rapp. Lunigiana). Oggi è in programma la seconda tappa Luni-Vezzano. Si parte alle 13.30 con arrivo in salita dopo 96.50 chilometri. Il ritrovo è previsto al centro sportivo di Luni Mare quindi trasferimento e partenza ufficiale alla Covetta e passaggi da Marinella, Fiumaretta, Romito magra, Buonviaggio e Vezzano.