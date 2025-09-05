Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Giro, sorpresa Austria. Friedl prima maglia verde
5 set 2025
MASSIMO MERLUZZI
Cronaca
Giro, sorpresa Austria. Friedl prima maglia verde

La tappa inaugurale Genova-Chiavari si è risolta con un guizzo nel tratto finale

La premiazione con la maglia verde di leader del vincitore della prima tappa del Luginiana

Nelle precedenti edizioni del Giro della Lunigiana nessun connazionale era mai riuscito a portare l’Austria sul gradino più alto del podio. La prima volta è arrivata grazie a Anatol Friedl che ha firmato il primo successo nella tappa per l’Austria nella storia della corsa. Il bicampione europeo di MTB ha attaccato in discesa dal Passo del Bocco insieme a Riccardo Del Cucina della Rappresentativa Lunigiana. La coppia è stata raggiunta nei pressi del centro di Chiavari dal belga Seff Van Kerckhove, protagonista dell’azione finale. Proprio il belga ha aperto lo sprint, ma negli ultimi metri è stato rimontato da Friedl, che ha conquistato vittoria e Maglia Verde. A 12” il gruppo dei migliori, regolato da Magagnotti, con la top 5 completata dal piemontese Scagliola.

Ordine di arrivo: 1) Anatol Friedl (Austria), che ha completato i 92.4 chilometri nel tempo di 2 ore 15’ 24” alla media di 40.950. 2) Seff Van Kerckhove (Belgio) a 4”; 3) Riccardo Del Cucina (Rappresentativa Lunigiana) a 6”. Classifica generale: 1) Anatol Friedl (Austria); 2) Seff Van Kerckhove (Belgio). 3) Riccardo Del Cucina (Rapp. Lunigiana). Oggi è in programma la seconda tappa Luni-Vezzano. Si parte alle 13.30 con arrivo in salita dopo 96.50 chilometri. Il ritrovo è previsto al centro sportivo di Luni Mare quindi trasferimento e partenza ufficiale alla Covetta e passaggi da Marinella, Fiumaretta, Romito magra, Buonviaggio e Vezzano.

