Giro in bus sotto le stelle. Torna la circolare notturna

Torna da oggi la ‘circolare notturna’, servizio bus che collega i quartieri della città con il centro, che rimarrà attiva fino al 15 settembre sia nei giorni feriali che in quelli festivi. "Un servizio istituito per venire incontro alle esigenze di cittadini, turisti e lavoratori che devono spostarsi fino all’una di notte – spiega il sindaco Pierluigi Peracchini – Questa iniziativa offre un’opportunità aggiuntiva per muoversi nel centro e nei vari quartieri senza utilizzare l’auto, migliorando l’organizzazione dei trasporti nella nostra città. La navetta era stata introdotta già lo scorso anno in forma sperimentale e la riproponiamo visto l’importante utilizzo che ne è stato fatto. La Spezia è una città viva, con molti eventi, frequentata da migliaia di turisti ogni anno ed è un dovere dell’amministrazione lavorare per migliorare e potenziare i servizi". Una misura presa dal Comune in accordo con Atc Esercizio proprio in vista dell’inizio della stagione, che quest’anno sarà particolarmente ricca di eventi e vuole agevolare la mobilità urbana consentendo a tutti di poter raggiungere agevolmente il centro e fare ritorno a casa senza l’utilizzo dei mezzi privati e quindi non congestionando il traffico cittadino.

Effettuerà il seguente percorso: Pegazzano, via Chiodo, Canaletto, Migliarina, Mazzetta, via Chiodo, Chiappa e relativo ritorno. "Dopo il successo dello scorso anno – fa sapere l’assessore Kristopher Casati – confermiamo questa linea con l’obiettivo di ripensare la mobilità urbana anche notturna, accelerando la transizione ecologica. Questo servizio è molto importante per garantire, oltre che ai cittadini, un supporto ai tanti turisti".