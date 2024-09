Giro della Lunigiana, che emozioni a Bolano

Stavolta non c’era la pioggia a mettere a mettere i freni al Giro della Lunigiana, dopo lo stop forzato dell’altro giorno nel Tigullio: ieri la corsa internazionale ha vissuto una giornata intensa, con una tappa divisa in due ’semitappe’, la prima da Sarzana a Marina di Massa, la seconda da Sestri Levante a Bolano. In mattina a Marina di Massa a spuntarla è stato il belga Taillieu davanti all’umbro Cornacchini. Nel pomeriggio la carovana del Giro si è spostata nel Levante per la partenza della tappa che da Sestri si è snodata su un percorso impegnativo: le prima scaramucce al passo della Mola al confine fra le province di Genova e Spezia, così come nel successivo strappo di Mattarana. Gruppo sostanzialmente compatto nel tratto di strada più pianeggiante, la svolta nella ascesa finale quando Garbi e Remelli si sono riportati su Van Gils che si era spinto avanti, poi è stato il veneto Remelli a restare da solo e arrivare a braccia alzate sul traguardo di Bolano. In maglia verde come leader della corsa resta vece il francese Seixas con dieci secondi di vantaggio sul ligure Finn. "Sono riuscito a stare davanti sulle prime due salite – il commento a caldo del vincitore di tappa Remelli – poi nella parte pianeggiante siamo riusciti ad anticipare: quindi nella salita finale ho dato tutto e sono riuscito ad arrivare primo". Oggi giornata di chiusura del Giro con l’ultima tappa da Fivizzano a Terre di Luni Ameglia, con la proclamazione del vincitore e la premiazioni.

Ordini di arrivo: Prima semitappa Sarzana-Marina di Massa. 1) Aldo Taillieu (Belgio), 2 ) Francesco Cornacchini (Umbria), 3) Aubin Sparfel (Francia), 4) Davide Stella (Fiurli), 5) Szymon Beben (Polonia).

Seconda semitappa: Sestri Levante-Bolano. 1) Cristian Remelli (Veneto), 2) Paul Sixas (Francia), 3) Pavel Sumpik (Repubblica Ceca), 4) Mark Lorenzo Finn (Liguria), 5) Louic Boussemaere (Belgio).

Classifica generale 1) Paul Seixas (Francia) in 4:18:46, 2) Mark Lorenzo Finn (Liguria) distacco 10’, 3) Pavel Sumpik (Repubblica Ceca) distacco 1:13,; 4) Patryk Goszczurny (Polonia) 1:21; 5) Andrea Bessega (Friuli) 1:50.

Le maglie di leader del Giro della Lunigiana (disegnate e realizzate da Alka). Maglia Verde (leader della classifica generale): Paul Seixas. Maglia Blu (classifica a punti): Paul Seixas. Maglia a pois (Gran Premio della Montagna): Paul Seixas. Maglia Bianca (classifica Giovani): Janek Jackowiak. Maglia Arancione (traguardi intermedi): Federico Cozzani (Liguria). Maglia Celeste (classifica italiani): Lorenzo Mark Finn (Liguria).