Toti, nuova tegola: un’altra misura cautelare. Arresti domiciliari per la vicenda degli spot elettorali

Genova, 18 luglio 2024 – Un’altra tegola per il presidente della Regione Liguria, Giovanni

Toti. Nei suoi confronti è stata emessa una nuova misura cautelare agli arresti domiciliari per finanziamento illecito. Il caso è quello legato alla vicenda degli spot elettorali pagati, secondo l'accusa, sottobanco da Esselunga e proiettati sul maxi schermo di Terrazza Colombo.

L’interrogatorio è fissato per venerdì 19 luglio alle 13. Toti sarà in videocollegamento in caserma alla Spezia mentre il suo avvocato Stefano Savi sarà collegato da Genova. Il legale ha intanto presentato una nuova istanza al giudice per l'incontro con il ministro Matteo Salvini, che era in programma per venerdì. Con ogni probabilità Toti si avvarrà della facoltà di non rispondere.

Il legale di Toti ha chiesto anche di considerare l'eventualità di fare l'incontro con Salvini da remoto "ove i magistrati lo consentano tenuto conto degli impegni dell'alta carica istituzionale”. Gli incontri on line erano stati già chiesti per i primi faccia a faccia ma il giudice li aveva già esclusi visto che non possono essere controllati.

Secondo quanto riporta l’Ansa indagati, per lo stesso reato, anche l'ex braccio destro di Toti Matteo Cozzani, l'ex senatore e proprietario di Primocanale Maurizio Rossi e l'ex consigliere di Esselunga Francesco Moncada.

Toti era già ai domiciliari dal 7 maggio, nella sua villetta di Ameglia.