Giornate Fai di Primavera Passeggiate nelle bellezze culturali e paesaggistiche

Sabato 25 e domenica 26 marzo, torna, come ogni anno, l’appuntamento con le bellezze del patrimonio culturale e paesaggistico italiano grazie alle "Giornate Fai di Primavera". Ieri,nella Sala Multimediale di Tls la Delegazione Fai di Spezia, ha illustrato alla stampa il programma della 31ª edizione: una passeggiata tra fede, arte e musica "nel territorio dell’antica diocesi di Luni". Un modo per soffermarsi, con occhi nuovi, su alcuni dei luoghi più iconici del nostro territorio, approfondendone storia, bellezze e curiosità. Erano presenti all’incontro anche il vescovo della Spezia Monsignor Luigi Ernesto Palletti e il vicesindaco della Spezia Maria Grazia Frijia. Il percorso di visita si snoderà in due giornate.

Sabato 25 marzo, protagonista sarà La Spezia, dove sarà possibile visitare il palazzo vescovile e ammirarne il giardino storico. La passeggiata proseguirà poi al Santuario di Sant’Antonio da Padova a Gaggiola, ripercorrendone la storia e ammirandone i capolavori artistici. Dal piazzale antistante il Santuario sarà possibile inoltre, ammirare Villa Castagnola, prima sede vescovile della Spezia, realizzata su progetto dell’architetto Oliva. La passeggiata terminerà nella chiesa di Nostra Signora della Salute, a Piazza Brin, dove, alle 16.30 sarà possibile assistere ad un concerto d’organo. Non tutti sanno che, durante la II guerra mondiale, diverse persone trovarono rifugio all’interno dei locali della chiesa. Durante la visita sarà possibile ripercorre anche quei momenti storici drammatici visitando alcune di quelle stanze. Domenica 26 marzo, il ’popolo del Fai’ sarà atteso a Sarzana, per una passeggiata tra arte e fede che toccherà il palazzo vescovile di via Mazzini 78. La visita proseguirà nella Concattedrale di S. Maria Assunta, dove sarà possibile ammirare la croce di Mastro Guglielmo, per poi concludersi nell’ Oratorio di Santa Croce, in via Rossi, uno dei più antichi di Sarzana, dove alle 16.30, è in programa un concerto a cura del liceo musicale Cardarelli.

"Sappiamo che esiste il vescovado – ha sottolineato Marinella Curre Caporuscio, capo delegazione Fai della Spezia – il santuario di Gaggiola, la chiesa di Nostra Signora della salute ma il messaggio che le Giornate Fai di Primavera della Spezia vogliono dare è questo: mettiamo delle lenti sui nostri occhi per vedere approfonditamente quello che generalmente si vede con il naso all’insù, per scoprire quei tesori di cui la nostra città è ricca". Come ogni anno, ad affiancare i volontari del Fai saranno gli ’apprendisti Cicerone’: volenterosi studenti del liceo scientifico Pacinotti, liceo Cardarelli, Istituto Fossati - Da Passano, liceo Mazzini, istituto alberghiero Casini e liceo Parentucelli. Sabato e domenica, orario di visita: dalle 10 alle 17(ultima entrata). Non occorre la prenotazione.

Maria Cristina Sabatini