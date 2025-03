Giornate Fai di primavera. Alla scoperta del castello e della guardia di finanza

Due giornate alla scoperta della Sezione operativa navale della Guardia di finanza della Spezia e delle sue attività a tutela dell’ambiente marino. Singolare e interessante, l’iniziativa messa in campo dalla sezione spezzina del Fai, il Fondo Ambiente Italiano, in occasione delle Giornate di primavera. Organizzate in collaborazione con il Comune di Lerici e con il comando provinciale della Guardia di finanza, avranno luogo in una cornice di straordinario valore storico e paesaggistico: il Castello di Lerici. L’appuntamento è per sabato 22 marzo dalle 10.30 alle 18 (ultima visita alle 17.30), e domenica 23 dalle 10 alle 18 (ultima visita alle 17.30). Nelle due giornate, i visitatori avranno l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro del Sezione navale della finanza, impegnato nella difesa del patrimonio marino attraverso il contrasto all’inquinamento e alla pesca illegale. Saranno illustrate le operazioni volte a prevenire e contrastare minacce ambientali come scarichi illeciti, dispersione di rifiuti lungo le coste e accumulo di microplastiche.

Le sale del Castello ospiteranno un percorso espositivo con pannelli informativi, materiale illustrativo, filmati e slide che racconteranno il lavoro e l’impegno delle Fiamme gialle. La presenza del Nucleo sommozzatori della Guardia di finanza renderà l’esperienza ancora più coinvolgente, con dimostrazioni pratiche e momenti di interazione con il pubblico. Inoltre, presso la banchina sottostante il castello saranno esposte due imbarcazioni di ultima generazione, tra cui una con propulsione full-electric, visitabili a bordo esclusivamente dagli iscritti Fai. Un’imbarcazione della classe ’Guardacoste’ sarà invece ormeggiata presso l’imbarcadero turistico di Lerici, offrendo un’ulteriore occasione di approfondimento sulle attività della Guardia di finanza (anche questa visita sarà riservata ai soli iscritti, compresi quelli che si iscriveranno durante le giornate).

A completare l’esperienza, i visitatori potranno partecipare alla visita guidata del Castello, accompagnati dagli ’Apprendisti Ciceroni’, giovani studenti formati per raccontare la storia e l’architettura di questo straordinario edificio. La visita permetterà di approfondire la conoscenza di un luogo ricco di storia e di suggestioni, simbolo della strategica posizione di Lerici nei secoli passati e della sua evoluzione nel tempo. Le scuole che hanno aderito al progetto sono il Liceo Parentucelli-Arzelà di Sarzana gli istituti spezzini Pacinotti, Fossati-Da Passano, Mazzini, Cardarelli e Casini. "Queste nostre giornate rappresentano un’opportunità straordinaria per sensibilizzare il pubblico sulla salvaguardia del nostro mare e per scoprire un luogo ricco di storia come il Castello di Lerici – dice Marinella Curre Caporuscio, capo delegazione Fai della Spezia –. Siamo grati alla Sezione operativa navale della Guardia di finanza della Spezia per la loro collaborazione fondamentale, che ci consente di offrire un’esperienza unica, che unisce la tutela ambientale e la valorizzazione del nostro patrimonio". "Con estremo piacere il comparto aeronavale della Guardia di Finanza della Liguria, sempre più impegnato anche nelle attività di salvaguardia dell’ambiente, partecipa alle Giornate nazionali al fianco del Fai della Spezia: un’occasione irripetibile per far conoscere i nuovi mezzi navali in dotazione e le operazioni che il reparto esegue in un contesto unico e di indiscusso pregio come il Golfo della Spezia e il Parco nazionale delle Cinque Terre" afferma il capitano Paolo Pascale, comandante della Sezione operativa navale della Guardia di finanza della Spezia.

Per Leonardo Paoletti, sindaco di Lerici, "è sempre un piacere collaborare con il Fai con il quale abbiamo un ottimo scambio di idee e possibilità per dare ai nostri cittadini e visitatori la possibilità di godere di esperienze uniche, come è stata anche la mostra sui coralli a Natale. Anche in questo caso saranno un paio di giorni davvero imperdibili per conoscere il nostro castello, il nostro borgo ed anche l’importante lavoro della Guardia di Finanza".