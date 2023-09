Giocare senza barriere. Divertirsi tutti Insieme nel nome dello sport

Un fine settimana ricco di iniziative per Castelnuovo Magra. Oggi pomeriggio dalle 14.30 al centro sportivo comunale di via Aglione torna l’iniziativa organizzata dall’associazione ’Insieme’ dedicata allo sport senza barriere e aperto a tutti. Nessuna disabilità può fare la differenza per questo l’associazione da anni impegnata per i diritti dei ragazzi grazie al patrocinio del Comune di Castelnuovo Magra e tante associazioni sportive apre il centro sportivo per provare tante discipline e divertirsi. L’iniziativa dal titolo ’Giochiamo Insieme’ inizia alle 14.30 e proseguirà fino alle 18.30. Sempre oggi pomeriggio in piazza Querciola nel borgo collinare è in programma il "Concerto in verticale" per celebrare la mostra fotografica di Maurizio Maggiani allestita all’interno della torre dei Vescovi di Luni. L’originale iniziativa artistica avrà come protagonisti il giovane cantautore spezzino Apice alla voce, chitarra e pianoforte accompagnato da Emma Biglioli al violoncello, Francesco Mazzali al sax e Fabio Mano alla chitarra. Il concerto verrà suddiviso in tre orari, dalle 17 alle 19, con posti limitati e quindi soltanto su prenotazione contattando il numero 329-0099418.

L’evento si avvale inoltre del contributo del Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo, Fototeca provinciale di Fermo ’Mario Dondero’, Spazi Fotografici, Circolo Arci Castelnuovo Magra e Pro Loco. Domani, domenica, all’area verde del centro sociale di Molicciara torna la "Festa nell’Aia" organizzata dai consigli di frazione, associazione Amici del Giacò , il patrocinio dell’amministrazione comunale e l’associazione "Insieme per i diritti dei nostri figli". Si inizia dalle 16 con il lavoratorio didattico curato dall’associazione Lav letture a alta voce e dalle 18 si apre la cerimonia di benvenuto ai nuovi nati nel Comune di Castelnuovo Magra. Saranno allestite bancarelle di prodotti artigianali e merenda per tutti.