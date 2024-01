Gino Paoli ospite speciale a Genova per la registrazione di una puntata speciale di 'Tintoria'

‘Tintoria’, il podcast ideato da Daniele Tinti e Stefano Rapone, co-prodotto da The Comedy Club e distribuito da OnePodcast, approda per la prima volta a Genova sul palco della Sala Trionfo del Teatro Sant’Agostino in occasione della registrazione di una puntata speciale, stasera alle 21, che vedrà un ospite d’eccezione, nella sua città d’origine: Gino Paoli. Autore di canzoni indimenticabili e protagonista di una vita romanzesca messa nero su bianco nel suo libro autobiografico ‘Cosa farò da grande’ (scritto con Daniele Bresciani e edito Bompiani), Gino Paoli – in una dimensione intergenerazionale per lui inedita, ma con l’ironia e la schiettezza che lo hanno sempre contraddistinto – ripercorrerà con gli host Tinti e Rapone i suoi ‘primi 90 anni’, tra storie, aneddoti e carriera, senza tralasciare temi di attualità, come il sempre più imminente Festival di Sanremo. Con oltre 190 puntate e più di 45 milioni di visualizzazioni, ‘Tintoria’ è ormai diventato un punto di riferimento nel mondo dei podcast comedy italiani.

m. magi