Gestione rifiuti Finanziamento di 700mila euro

Un finanziamento del Pnrr da 659.532 euro per potenziare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. È quanto ottenuto dal Comune di Levanto, che ha partecipato con successo al bando lanciato dal ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Grazie all’accesso al bando, il Comune potrà acquistare il materiale necessario all’installazione di due isole ecologiche attrezzate per le utenze commerciali del centro e di otto tra compattatori e cassoni scarrabili necessari ad aggiornare la dotazione dell’ecocentro in località Sella Mereti. "Si tratta di un ulteriore investimento in un servizio la cui efficienza è fondamentale per un paese turistico che ormai per otto mesi l’anno deve far fronte ad un considerevole incremento della popolazione grazie alla presenza dei turisti e che quindi deve organizzare la raccolta con modalità sostenibili per la vivibilità del centro e rispettose delle esigenze dei visitatori, degli operatori commerciali e degli utenti privati – spiega l’assessore all’Ambiente, Paolo Lizza –. Questo finanziamento è fondamentale per rinnovare le attrezzature ormai vetuste e che abbisognano di ammodernamenti, in particolare l’ecocentro di Mereti, per dotarci di strumenti idonei a potenziare e razionalizzare la raccolta nel paese, e per introdurre le postazioni ad accesso controllato sul territorio".