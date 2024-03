Geopolitica umana in Fondazione. Conversazioni d’autore con Fabbri

Dopo il successo del primo appuntamento di ‘I Libri, la Città, il Mondo. Conversazioni d’Autore in Fondazione Carispezia’ della scorsa settimana – che ha visto protagonista il maestro del thriller italiano Donato Carrisi, impegnato in un interessante dialogo con il caposervizio della redazione spezzina de ‘La Nazione’, Roberta Della Maggesa – la rassegna letteraria prosegue, domani alle 18, con Dario Fabbri, tra i massimi esperti italiani di geopolitica. Direttore, dal 2022, della rivista ‘Domino’ e direttore della scuola di Domino, Fabbri, in dialogo con il giornalista e scrittore Filippo Lubrano, parlerà del suo ultimo libro ‘Geopolitica umana.

Capire il mondo dalle civiltà antiche alle potenze odierne’ (edito da Gribaudo lo scorso anno, all’interno della collana ‘Straordinariamente’), frutto di studi e del suo personalissimo approccio alla storia, raccontando di una geopolitica ‘umana’, intessuta con discipline quali l’antropologia e la psicologia collettiva, ma anche strettamente connessa con la profondità storica, l’etnografia e la linguistica, luogo in cui le parole si fanno campo di battaglia e che quindi segnala ‘traumi e invasioni, conquiste e seduzioni’. Una geopolitica da utilizzare come "lente graduata per vincere la miopia, prisma prezioso per scrutare le questioni del nostro tempo. Con l’obiettivo di comprendere cosa può scalfire il sistema che abitiamo, quale potenza possiederà il futuro, in quali contesti si deciderà la lotta per l’egemonia, quali effetti avrà sul nostro Paese".

Grazie all’analisi sulle aggregazioni umane nella storia – tribù, póleis, comuni, fino all’epoca corrente dominata dagli Stati-nazione, dagli imperi – Fabbri si pone l’obiettivo, in 208 pagine, di aiutare il lettore a capire il mondo che lo circonda e le sue trasformazioni. La rassegna ‘I Libri, la Città, il Mondo. Conversazioni d’Autore in Fondazione Carispezia’, a cura di Benedetta Marietti, proseguirà, nelle sale al piano terra della Fondazione Carispezia, fino al 30 maggio con altri otto appuntamenti in programma, che vedranno protagonisti i grandi nomi della narrativa e saggistica, pronti a presentare i loro romanzi più recenti davanti a un pubblico di lettori e appassionati. L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti. L’apertura delle sale (in via Chiodo 36) è previsto alle 17.30, mentre l’inizio per la presentazione è fissato alle 18. In tutti gli incontri – e dunque anche in quello di domani – sarà presente un bookshop curato dalle librerie cittadine Contrappunto, Liberi Tutti, Mondadori e Ricci. Per avere ulteriori informazioni e consultare il programma completo recarsi sul sito www.fondazionecarispezia.it. Marco Magi