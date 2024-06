Gara ’Buona la prima’ al Paradiso del Golfo

Sesta e ultima tappa della prima edizione del concorso canoro ‘Buona la prima!’ stasera, dalle 21,30 al ristorante Il Paradiso del Golfo sulla Litoranea. La giuria che deciderà gli ultimi tre finalisti della kermesse ideata e organizzata da Paolo Meneghini, è composta da Thomas Cozzani, Andrea Imparato, Anna Sinigaglia, Silvia Pellegri e Zofia Bianchi. Intanto, la manifestazione si sta dimostrando sempre più al femminile: nel precedente appuntamento, di scena all’Insane Steak di Fossamastra, tre donne hanno staccato il passo per l’epilogo (programmato per sabato 6 luglio al Pin). A vincere è stata Bianca Tassanelli, seconda classificata Chiara Cecchi, terza Nicole Belletti. Tre talenti puri, sanciti dai voti da giudici di prim’ordine: Anna Maria Barini, Andrea Imparato, Silvia Pellegri, Laura Lerti, Thomas Cozzani e Alessio Boni. Ricordiamo che la partecipazione è gratuita e chi volesse mettersi alla prova, potrà direttamente recarsi nel locale di via delle Cinque Terre. Come sempre presenta il frizzante Alessandro ‘Raffo’ Raffeca (nella foto, con Meneghini).

m. magi