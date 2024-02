Furto sventato dall’intervento della Lince

L’allarme è scattato poco prima delle 5 un’attività nella zona Mazzetta. L’impianto antifurto collegato con la centrale operativa dell’istituto di vigilanza La Lince ha fatto scattare immediatamente l’sos: sul posto sono state subito inviate le radio pattuglie di zona mentre le situazione è stata monitorata dalle telecamere. Nelle immagini si vedeva un individuo che cercava di entrare nel recinto dell’attività. Arrivate in pochi minuti, le guardie giurate della Lince hanno trovato una finestra aperta con segni di effrazione ma nessuna traccia del ladro visualizzato dalle telecamere: dalla successiva ispezione è stato potuto appurato che dal negozio non era stato asportato. Sul tentato furto in corso i rilievi da parte delle forze dell’ordine.