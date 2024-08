Furto di giorno e in pieno centro in una gioielleria

Furto con destrezza in pieno giorno da Maco’ 1950. È accaduto martedì pomeriggio nella gioielleria di Angela Torroni, commerciante spezzina, che da anni porta avanti con impegno e passione la sua attività in cordo Cavour. "Nel primo pomeriggio stavo servendo una cliente storica - racconta la signora Torroni - quando vedo entrare in gioelleria una donna intorno alla cinquantina che aveva tutto l’aspetto di una turista". Cappello bianco con visiera, canotta, gonnellina e borsa di lusso devono aver tratto in inganno la titolare della gielleria, tanto da scambiare la presunta autrice del furto con una crocierista. Da pochi minuti era arrivato in negozio un pezzo unico, un bel gioiello che presentava una bella grammatura d’oro - prosegue la signora Torroni -. Uscita l’altra cliente questa donna che ho scambiato per una turista mi chiede un orologio. Proprio mentre stavo andando a prenderlo lei ha sottratto il gioiello che avevo posizionato distante dal banco con destrezza e si è volatilizzata". Non appena allertate dalla signora Torroni diverse pattuglie della polizia di Stato si sono immediatamente recate nella gioielleria e dopo aver visionato i filmati del sistema di videosorveglianza dell’attività, due pattuglie sono partire alla ricerca dell’autrice del furto che potrebbere essere nota. Anche una pattuglia di vigili urbani che stava monitorando piazza Beverini si è messa subito all’opera. Da quanto riferitoci dalla signora Torroni, che 16 anni fa quando era incinta del suo primo figlio aveva già subito un furto e messo in fuga i ladri, questo è un problema con cui chi ha una gioelleria è costretto a dover fare i conti. "Il centro di Spezia è nel degrado - conclude - ma poteva succedere ovunque".

Elena Sacchelli