Furto al Centroluna e alle Terrazze: arrestate sei persone

La Spezia, 8 febbraio 2024 – Sei persone ritenute responsabili del reato di furto aggravato sono state arrestate ieri in due centri commerciali dai carabinieri del comando provinciale della Spezia.

Nella tarda mattinata, i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sarzana, intervenuti al centro commerciale Ipercoop Centroluna, hanno controllato tre cittadini rumeni domiciliati nella provincia di Massa Cassara che, in concorso tra loro, si sono impossessati di merce varia per un valore di circa 730 euro. La refurtiva è stata immediatamente riconsegnata al responsabile del supermercato e le tre persone, rispettivamente di 37, 34 e 32 anni, sono state arrestate e giudicate con rito direttissimo questa mattina al Tribunale della Spezia con convalida del provvedimento e custodia cautelare in carcere.

Nella serata, invece, i carabinieri della stazione di La Spezia Mazzetta hanno arrestato, all’Ipercoop del centro commerciale 'Le Terrazze', tre cittadini rumeni domiciliati a Genova che sono stati sorpresi, dopo aver varcato le casse senza ovviamente pagare, con merce, indumenti e superalcolici, per un valore di circa 2000 euro. La refurtiva è stata riconsegnata alla direzione del supermercato ed a carico dei 3 giovani, di 20, 24 e 26 anni, è stato convalidato il provvedimento e disposto il divieto di dimora nella provincia spezzina.