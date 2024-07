"Fumi delle navi e traffico i veri problemi della zona"

Non solo degrado e problemi, il colonnato di viale Italia che arriva dritto a piazzale del Marinaio e ai suoi giardini è anche altro. Lo sa bene e ce lo ricorda Giampiero Bernardi che questa piazza la frequenza sin da quando è stata intitolata e lui era poco più di un bambino: "Devo dire che questa zona è rimasta uguale negli anni, pressoché invariata e anzi, ora, qui – dice Giampiero indicando i portici – fortunatamente quando piove si allaga molto meno rispetto a un tempo. L’unica differenza – sostiene – sono i container che hanno preso il posto del silos del carbone e di quelli granari della Ferruzzi di cui rammento ancora il rumore continuo dei nastri trasportatori sempre in azione. Io vengo spesso qui perché lo trovo il posto più fresco e ventilato della città in cui è possibile passeggiare piacevolmente". Ad apprezzare lo spazio verde è anche Massimiliano Neri, seduto al fresco su una panchina proprio all’ombra di una quasi secolare magnolia: "Io ho l’abitudine di venire qui in questa piazza e sedermi qualche minuto sulle panchine e devo dire onestamente che ho sempre avuto l’impressione di essere in una zona seguita e curata anche e, soprattutto, per quanto riguarda i giardini. Non mi è mai capitato di notare nulla di strano, anomalo o spiacevole ma ho sempre riscontrato la presenza qui di persone che come me amano passeggiare, alcuni anche in compagnia del proprio cane".

Stessa positiva impressione anche da parte di Marta Marzioli: "Io abito qui in viale Italia ormai da una vita. Quello che posso rilevare è il fatto che questi portici non sono abbastanza frequentati se non in occasione della fiera del patrono cittadino San Giuseppe e questo probabilmente perché non vi insistono molti esercizi commerciali a incentivarne il passeggio. Se togliamo i fastidiosi rumori e fumi rilasciati dalle navi da crociera, oltre al traffico di auto è una zona assolutamente tranquilla – dice – e io in compagnia di Thor (ndr. un bellissimo esemplare di labrador color cioccolato) vengo a passeggiarvi anche a tarda sera e devo dire che non ho mai avuto il minimo problema. Un appello in ultimo mi sento però di fare e precisamente a chi come me possiede un cane ed è quello di aiutare a tenere pulita questa città, i suoi portici e i suoi giardini".

Alma Martina Poggi