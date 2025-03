Frontale sul monopattino. Grave un trentenne

A bordo del monopattino si sono schiantati contro una macchina guidata guidata da una donna che stava procedendo nel corretto senso di marcia in via Carso a Fabiano. Lo scontro è stato violento e i due trentenni stranieri hanno riportato contusioni serie e per uno è stata aperta la shock room dell’ospedale Sant’Andrea. Secondo i primi rilievi effettuati dalla polizia locale il monopattino si era immesso contromano sulla strada. Inoltrei stanno verificando anche la provenienza del mezzo. Sono intervenuti Delta 1, Croce Rossa e Pubblica Assistenza Croce Gialla di Pitelli.