Freddo a scuola, interventi d'urgenza negli istituti spezzini

La Spezia, 5 dicembre 2023 - Nella mattinata di martedì 5 dicembre alcuni impianti di riscaldamento presenti in edifici scolastici di competenza della Provincia hanno evidenziato problematiche impreviste che hanno determinato malfunzionamenti in alcune reti di distribuzione. In particolare la problematica ha riguardato le sottostrutture di erogazione presenti in alcune aule.

Il servizio tecnico dell’ente, dopo aver contattato i dirigenti scolastici per comprendere la situazione, ha provveduto ad attivare un piano manutentivo di primo intervento attraverso la ditta convenzionata. I tecnici hanno operato direttamente in tutte le strutture coinvolte con procedura d’urgenza eseguendo le necessarie riparazioni.

“A causa della tipologia del danno riscontrato – spiegano dalla Provincia – alcune riparazioni richiedono il reperimento di componenti tecniche, materiali che sono vincolati ai tempi di consegna dei fornitori, altre riparazioni, invece, richiedono l’acquisto di parti di ricambio che, proprio per il numero di materiali, sono anch’esse legate a tempi di acquisizione non immediati. Nel frattempo i tecnici dell’ente proseguiranno, anche nelle prossime ore, con gli interventi per ripristinare la funzionalità delle linee e garantire il più completo servizio”.

In particolare all’istituto Fossati si sono verificate problematiche in più locali ed in questo caso è stato previsto un intervento diffuso che richiederà la sostituzione delle apparecchiature presenti nelle aule coinvolte. La problematica è già stata presa in carico dei tecnici per garantire minime tempistiche di intervento.

Sono stati attivati, già dai prossimi giorni, una serie di sopralluoghi per definire le necessità tecniche e attivare un progetto generale per l’efficientamento e la riqualificazione degli impianti che hanno evidenziato disfunzioni.

Nel contempo procedono gli interventi nel complesso dell’istituto Parentucelli Arzelà di Sarzana dove è in corso un’opera di modernizzazione del sistema di riscaldamento grazie all’acquisizione di fondi esterni alle disponibilità di bilancio della Provincia.