Fra scenari di guerra e missioni di pace. Il generale Bellacicco agli ex Olivetani

In un periodo caratterizzato da pericolose tensioni e crisi internazionali, in ‘Scenari di guerra, missioni di pace’, viene affrontato il tema delle missioni di pace, delle regole e dell’impiego delle nostre forze armate. Si tratta di un incontro organizzato dal Comune di Porto Venere, in programma oggi 18, all’ex convento degli Olivetani alle Grazie. Ad introdurre l’assessore Riccardo Balzarotti, con grande protagonista il generale di corpo d’armata Marcello Bellacicco. Savonese, Bellacicco è stato impegnato fin dal 1993 alla missione delle Nazioni Unite in Mozambico, prima di essere impegnato in Afganistan dove, dall’ottobre 2010 all’aprile 2011, ricopre l’incarico di Comandante della Regione Ovest. Nell’ottobre 2014, comanda la Divisione Alpina Tridentina ed è vice comandante delle truppe alpine. Per l’evento graziotto, nessuna prenotazione, entrata libera fino all’esaurimento

dei posti.