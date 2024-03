Formazione del personale per l'industria navale e nautica, seminario di Dltm e Atena

La Spezia, 8 marzo 2024 - Prende il via martedì 12 marzo un ciclo di appuntamenti incentrati sull’economia del mare e sull’innovazione realizzati in tandem da Distretto Ligure delle Tecnologie Marine e Atena (Associazione italiana di tecnica navale).

Il primo in calendario è il seminario 'La formazione del personale, importante sfida per il successo dell’industria navale e nautica', che si terrà a partire dalle 15 nel Campus Universitario della Spezia (viale Fieschi, 1), con un ricco panel di relatori, in rappresentanza del mondo della formazione, degli enti, delle imprese e dei cluster della Blue Economy. L’obiettivo è mettere a confronto gli attori principali del settore, in modo da sollecitare soluzioni ai problemi e incentivare le buone pratiche, dopo il recepimento delle rispettive esigenze e l’avvio di un dialogo fra le parti, che vada oltre l’evento.

“Con questo seminario – spiega il presidente del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine Lorenzo Forcieri – inizia una nuova pagina della collaborazione fra il Distretto e Atena, con l’obiettivo di creare occasioni di riflessione utili al miglioramento delle dinamiche dell’economia del mare, settore in continua crescita nel territorio spezzino e ligure e nostro principale ambito di competenza. Il suo sviluppo, specie negli ultimi anni, è un dato di fatto, ma si può ulteriormente migliorare: fra le criticità che ancora devono essere risolte in questo quadro di eccellenza, c’è il mismatching, cioè la mancanza di incontro fra domanda e offerta, che interessa l’industria navale e nautica. L’evento vuol essere occasione e aiuto per ridurlo”.

Non solo analisi delle problematiche, ma anche delle opportunità: in questo mondo in evoluzione, è il confronto la strada per dare ulteriore linfa ad un settore già fiorente, ma che può ulteriormente crescere.

“La mancanza di personale non laureato, ma professionalmente qualificato è oggi uno dei problemi che i cantieri navali e l’industria della nautica lamentano – sottolinea il presidente di Atena La Spezia, ammiraglio Claudio Boccalatte – , fino a diventare talvolta fattore che limita la produzione ed impedisce di acquisire potenziali ordini. Per queste esigenze, oltre ai tradizionali istituti di formazione tecnica e professionale a livello di scuola di secondo grado, sono nati nel 2010 gli Its, percorsi della durata di due anni destinati ai diplomati che si sviluppano in parallelo al sistema universitario e consentono di acquisire conoscenze, abilità e competenze per l’immediato inserimento nel mondo del lavoro”.

L’evento potrà essere seguito sia in presenza che in diretta streaming; per iscrizioni, inviare una mail all’indirizzo: [email protected].

Nel programma dopo i saluti istituzionali di Giovanni Caprino, Claudio Boccalatte e Patrizia Saccone, spazio agli interventi moderati da Lorenzo Forcieri, di Giovanni Stagnaro, Sandro Stefani, Angela Denise Peri, Roberto Guido Sgherri, Luca Ricotta, Lorenzo Pollicardo, Pietro Angelini, Pier Francesco Acquaviva, Guido Penco e lo stesso Caprino.