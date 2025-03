Formazione civica e amministrativa. A Riccò giovani da tutta l’Italia

Una scuola di formazione civica e amministrativa aperta agli amministratori under 35, chiamati a confrontarsi sui nuovi temi che caratterizzano le dinamiche istituzionali e amministrative. Si chiama ’Cive-s’, prima edizione di un percorso formativo dedicato allo studio dell’ente locale che porterà a Riccò del Golfo e alla Spezia 25 giovani amministratori da tutta Italia, selezionati per procedura comparativa dei curricula e pronti ad approfondire i nuovi temi sfidanti, dal lobbying all’intelligenza artificiale, dalle tecniche di negoziazione alla transizione energetica, dai profili di responsabilità degli amministratori locali alla pianificazione urbanistica. L’evento, patrocinato dalla Regione Liguria e dal Comune di Riccò del Golfo, si svolgerà tra La Spezia e Riccò del Golfo, il prossimo fine settimana e il secondo week end di maggio; ad aprile è invece prevista una fase online. Tra i numerosi relatori spiccano Marco Dugato, direttore della Scuola di specializzazione in studi sull’amministrazione pubblica dell’Università di Bologna; Enzo Siviero, architetto e ingegnere tra i massimi esperti italiani di ponti; Stefano Pescaglia, fondatore e presidente di Evolunar; Fabio Roli, professore di ingegneria informatica dell’Università di Genova, nella lista Stanford dei ricercatori più citati al mondo; Bernard Dika, portavoce del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

"È il primo passo di un percorso lunghissimo – dice Diego Borri, ideatore e promotore dell’iniziativa insieme all’associazione storico culturale ’Fanti de Spèza’ –. L’obiettivo è formare la classe dirigente di domani, che sarà inevitabilmente composta da ragazzi e ragazze che iniziano adesso a muovere i primi passi nella dinamica politico amministrativa. Una classe dirigente che deve pretendere di essere formata e competente, così da avere tutti gli strumenti necessari ad affrontare e vincere le sfide di oggi e di domani. Una classe dirigente che conosca, prima, e deliberi, poi, come da monito einaudiano di ormai 70 anni fa". Sostenitore dell’iniziativa, il presidente del cda di Gesta, Renato Goretta. "Quella di Cive-s è un’iniziativa molto importante, tanto più oggi, dal momento che la futura classe dirigente appare disorientata. Partire dalla conoscenza dei livelli politici e amministrativi, dalle regole, dal rispetto istituzionale e dal saper presentare i propri progetti comprendendo i motivi dei limiti della politica sarà un essenziale punto di partenza per i partecipanti".

Matteo Marcello