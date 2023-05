Fondazione Carispezia Nuovo consiglio di indirizzo

Si è insediato nella seduta di ieri il nuovo consiglio di indirizzo di Fondazione Carispezia per il quadriennio 2023-2027. Il nuovo organo ha provveduto a nominare, come da statuto tra i suoi componenti, il presidente dell’Ente, confermando per acclamazione la carica ad Andrea Corradino. Il consiglio di indirizzo risulta inoltre composto da Marinella Argenta, Mario Baldini, Erika Braida, Sergio Camaiora, Nicola Carozza, Mara De Martino, Paolo Figoli, Sara Filippetti Roberto Marruzzo, Linda Messini, Pierre Alexandre Popoff, Francesca Tabardi, Jacopo Tartarini.

Il presidente Andrea Corradino ha espresso, a proprio nome e dell’intero consiglio, un sentito ringraziamento ai consiglieri uscenti per il fruttuoso lavoro svolto, che ha consentito il raggiungimento di importanti risultati di consolidamento economico-patrimoniale e di sostegno al territorio, nonostante le difficoltà generate dalla pandemia. Ha inoltre espresso ringraziamento ai nuovi consiglieri, in vista degli importanti impegni che attendono Fondazione Carispezia e la sua governance.