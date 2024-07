Finanzieri campioni di solidarietà. Gli atleti incontrano i ragazzi disabili

Da una parte una forza di polizia che "Neanche spezzata recede", come dice orgogliosamente il motto che da 91 anni la caratterizza; dall’altra chi, messo di fronte alle avversità della vita, non ha intenzione di retrocedere e, anzi, prova a regalarsi un futuro positivo. Tutti uniti nel segno della solidarietà: così ieri mattina, al Parco delle Farfalle di Ceparana – il primo in provincia a misura di diversamente abile, realizzato dall’associazione Su la Testa e finanziato dalla Fondazione Carispezia – una rappresentanza degli atleti del gruppo sportivo Fiamme Gialle protagonista agli Assoluti di atletica leggera, ha incontrato i ragazzi assistiti dall’associazione di volontariato “Su La Testa”, onlus che da decenni è punto di riferimento in bassa Val di Vara, guidata da Pasquale Giacomobono. Il quattrocentista Riccardo Meli (medaglia d’argento nella 4x400 agli Europei di Roma), i velocisti Aurora Berton e Eduardo Longobardi, l’ostacolista Veronica Besana, il saltatore Gabriele Chilà, l’astista Ivan De Angelis e il marciatore Giampaolo Diego, gli atleti del settore giovanile Giulia Rossi, Pietro Camilli e Lucio Visca, accompagnati dal comandante del Nucleo atleti Aldo De Donno, dal direttore tecnico Andrea Ceccarelli, e dal comandante provinciale Benedetto Labianca, sono stati accolti dai ragazzi dell’associazione e dal sindaco Paolo Adorni. Nel parco, lo scambio di doni, con atleti e accompagnatori che hanno ricevuto i gadget e i libri scultura realizzati nella ’Bottega Sogni fatti a mano’, laboratorio che vede quotidianamente impegnati i ragazzi del centro ’Il nuovo Volo’; un regalo contraccambiato dagli atleti con i gadget dei gruppo sportivo e del 250 anniversario della fondazione del Corpo.

A seguire, la visita alla “Casa Lollo“, l’abitazione in cui vengono sviluppati progetti di autonomia che vede protagonisti i ragazzi seguiti da “Su la testa“. "Siamo onorati di poter ospitare gli atleti che hanno gareggiati agli Assoluti – ha spiegato il presidente Pasquale Giacomobono – qui dove sono nati progetti a favore di ragazzi disabili che sono unici". "Queste iniziative vogliono significare la vicinanza delle Fiamme gialle al mondo sociale e alle comunità" ha spiegato il comandante del Nucleo atleti delle Fiamme Gialle, Aldo De Donno, che ha fatto un bilancio anche degli Assoluti appena conclusi. "I ragazzi hanno fatto molto bene, conquistando sette titoli italiani è tanti piazzamenti. Abbiamo portato alla Spezia 43 atleti, agli Europei abbiamo conquistato dieci medaglie individuali, abbiamo la speranza di fare bene alle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi".

Matteo Marcello